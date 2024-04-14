الفرح يعم الضفة الغربية بعد الرد الايراني القاسي على الاحتلال

العالم _ مراسلون

وأضافت مراسلة العالم ان المقاومون في الضفة الغربية يؤمنون بان اساس المقاومة هو الجمهورية الاسلامية في ايران وماكانت الكتائب المسلحة لتتشكل لولا ان هناك الجمهورية الاسلامية الايرانية تدعمهم بالمال والاسلحة.

واكدت ان اهالي الضفة يعرفون ان ما قبل الرد الايراني ليس كما بعده ويدركون انه اذا غضبت ايران سيكون هناك ردا قويا، مضيفة ان من يهتف باسم المقاومة هنا دائما يهتف باسم الجمهورية الاسلامية الايرانية.

يذكر انه قام حرس الثورة الاسلامية في الساعات الأولى من فجر اليوم (الأحد)، وفي اطار عمليات "الوعد الصادق"، بضرب أهداف داخل الأراضي المحتلة بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة بنجاح.

وكان هذا ردا على استهداف طيران الاحتلال، في أول نيسان ابريل 2024، مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق والذي أسفر عن استشهاد 13 شخصا بينهم 7 مستشارين عسكريين إيرانيين، و6 مواطنين سوريين.

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