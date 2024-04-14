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سماء إيران ليست آمنة للمعتدين..

العميد رحيم زاده: أي عدوان سيُواجه بضربات مُهلكة

العميد رحيم زاده: أي عدوان سيُواجه بضربات مُهلكة
الأحد ١٤ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

قال قائد مقر خاتم الأنبياء (ص) المشترك للدفاع الجوي العميد قادر رحيم زاده إنّ سماء إيران ليست آمنة للمعتدين، وإذا أخطأ العدو وقام بأي عدوان على سماء إيران، فسوف يواجه بالتأكيد ضربات مُهلكة من أنظمة الدفاع الجوي للبلاد.

العالمإيران

وأعرب العميد رحيم ‌زاده، اليوم الأحد عن تهانيه بالعمليات البطولية التي قام بها حرس الثورة الإسلامية في إطار الرد على الكيان الصهيوني المجرم، وقال: بفضل الله، قمنا منذ البداية وقبل بدء العملية بتنسيق ممتاز مع القوات الجوفضائية كقوة منفذة لهذه العملية، وكذلك مع منظمة الطيران المدني، حيث قمنا بتغيير المسارات ونقل جميع طائرات الركاب إلى منطقة آمنة.

وأضاف: بعد إتمام المهمة، تم إعادة فتح الممرات بالكامل، وتمت الرحلات الجوية في سماء البلاد في ظروف ممتازة وبأمان تام.

وتابع العميد رحيم زاده محذّراً: نحن نؤكد على أنّ سمائنا ليست آمنة للمعتدين، وأنه إذا أخطأ العدو في حساباته وقام بأي عدوان على سماء بلادنا، فسيواجه بالتأكيد ضربات مُهلكة ونارية من أنظمة الدفاع الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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