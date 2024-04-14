العميد رحيم زاده: أي عدوان سيُواجه بضربات مُهلكة

العالم – إيران

وأعرب العميد رحيم ‌زاده، اليوم الأحد عن تهانيه بالعمليات البطولية التي قام بها حرس الثورة الإسلامية في إطار الرد على الكيان الصهيوني المجرم، وقال: بفضل الله، قمنا منذ البداية وقبل بدء العملية بتنسيق ممتاز مع القوات الجوفضائية كقوة منفذة لهذه العملية، وكذلك مع منظمة الطيران المدني، حيث قمنا بتغيير المسارات ونقل جميع طائرات الركاب إلى منطقة آمنة.

وأضاف: بعد إتمام المهمة، تم إعادة فتح الممرات بالكامل، وتمت الرحلات الجوية في سماء البلاد في ظروف ممتازة وبأمان تام.

وتابع العميد رحيم زاده محذّراً: نحن نؤكد على أنّ سمائنا ليست آمنة للمعتدين، وأنه إذا أخطأ العدو في حساباته وقام بأي عدوان على سماء بلادنا، فسيواجه بالتأكيد ضربات مُهلكة ونارية من أنظمة الدفاع الجوي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.