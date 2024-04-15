'حنظلة' تخترق رادارات اسرائيلية وتوجه رسائل للصهاينة!

العالم- فلسطين المحتلة

وقالت الصحيفة إن مجموعة قرصنة إيرانية تطلق على نفسها اسم "حنظلة"، نجحت في اختراق أنظمة الرادار الإسرائيلية، ودعت الإسرائيليين إلى معارضة حكومة بنيامين نتنياهو.

وأضافت أنّ هذه المجموعة خاطبت الإسرائيليين بقولها، في أكثر من 500 ألف رسالة بعثت بها إليهم، إنهم سيدفعون ثمن جرائم قادتهم، وأكدت لهم أن أولئك القادة سوف يندمون على "مغامراتهم الحمقاء"، ودعتهم لإخلاء المدن حتى لا يتضرروا.

وخاطبت رسالة مجموعة "حنظلة" الصهاينة بقولها: "لا تتردد، لا تنم، ففرصة الهروب أقل من عشر ثوان، وربما نختار مدينتك".

يُشار إلى أنه في شهر مارس/آذار الماضي، استولت مجموعة القرصنة "حنظلة"، على أكثر من 740 غيغابايت من البيانات المهمة والحساسة لشركة "فايبر"، من خلال هجوم الفدية على تطبيق "فايبر ماسنجر" الإلكتروني.

وقامت المجموعة المناهضة للكيان الصهيوني والمؤيدة لفلسطين، بعرض المعلومات المزعومة للبيع على قناتها على "تليغرام" مقابل ثماني عملات وتمكنت المجموعة من الوصول إلى الكود المصدري لهذا البرنامج، من خلال نشر صور لصفحة إدارة التطبيق.

وأعلنت قوات حرس الثورة الإسلامية اطلاق عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ نحو الكيان الصهيوني في سياق الرد على جرائم الكيان المتكررة بما في ذلك الهجوم على القسم القنصلي الإيراني في دمشق.