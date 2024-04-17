في يوم الأسير.. الفلسطينيون يواصلون النضال من داخل المعتقلات وخارجها

العالم – خاص بالعالم

السابع عشر من نيسان يوم للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وحشد التأييد لقضيتهم، ولفت أنظار العالم للمآسي والمعاناة التي يتعرضون لها بشكل يومي في السجون الإسرائيلية، والتي زادت وتيرتها بعد العدوان الأخير على قطاع غزة وفي ظل حكومة وصفت بأنها الأكثر تطرفاً في تاريخ الكيان.

وقالت هيام أبو لاوي والدة الأسيرين معين وأحمد أبو لاوي:" أقول كوالدة اسيرين فقط وليس كوالدة اسير الرسالة التي اريد ايصالها للصليب الاحمر ولهيئة شؤون الأسرى ما هو دوركم بالنسبة لأسرانا..أسرانا في خطر".

باتت الاعتقالات هي الوسيلة الأكثر قمعا وقهرا وخرابا للمجتمع الفلسطيني حيث تعتبر جزءا أساسيا من منهجية الاحتلال للسيطرة على الشعب الفلسطيني، ووأد ثورته وإخماد مقاومته.

قال غسان دغلوس محافظ نابلس:" رسالتنا رسالتين.. رسالة االى العالم الذي ينظر الى الأسرى هم يموتون من القهر والجوع والبرد داخل السجون.. هل يوجد هل يوجد أسير قضى 42 عاما داخل سجون الاحتلال إلا في هنا داخل فلسطين المحتلة.. اذا رسالتنا تقول للعالم ان هذا الاحتلال هو احتلال عنصري".

كل قضية فلسطينية تحمل في طياتها حكاية أسير ينتظر الحرية…وعائلة تتكبد ألم الفراق .

خرج الفلسطينيون في مظاهرات غاضبة في كافة محافظات الضفة الغربية لتأكيدهم على ما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني وللقانون الدولي لحقوق الإنسان.

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