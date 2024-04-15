نقابة الصحفيين: 105جرائم وانتهاكات في آذار بينها 6 شهداء و9 اصابات دامية

العالم - فلسطين



كما رفع وتيرة الاستهداف للصحفيين في مؤسساتهم ومنازلهم وفي ميدان |العمل والتغطية الصحفية خلال شهر اذار الماضي الذي ارتفع معه عدد الشهداء الصحفيين الى 133 شهيد وشهيدة منذ بداية العدوان على قطاع غزة في 7 اكتوبر من العام الماضي .

واشار البيان الصادر عن لجنة الحريات التابعة للنقابة ان جيش الاحتلال يوسع استهدافه بأشكال متعددة بحق الصحفيين وتحديدا في قطاع غزة حين استمر بالاستهداف والقتل ،حيث ارتقى 3 من الزملاء شهداء باستهداف منازلهم بالقصف ، و3 من الزملاء بالرصاص وشظايا الصواريخ، . فيما أصيب 9 من الصحفيين بجروح دامية نتيجة الاصابة بشظايا الصواريخ والرصاص مما أدى الى بتر أطراف جسدية من البعض، فيما لا يزال البعض الآخر في حالة خطيرة وصعبة نتيجة الإصابات .

وجاء في البيان ان قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت نحو 105 جريمة وانتهاك واعتداء على مدار شهر آذار الماضي كان من بينها تدمير نحو 12 مؤسسة ومنزل للصحفيين جميعها في قطاع غزة ، وكذلك اعتقال 8 من الصحفيين ، في حين سجلت 24 حالة تحطيم ومصادرة معدات العمل ، و22 واقعة احتجاز طواقم ومنع من العمل .

واضاف البيان ان قوات الاحتلال اقتحمت 4 منازل ومؤسسات إعلامية ، وتم رصد 3 حالات اطلاق نار مباشر اتجاه مكان تواجد طواقم الصحفيين للتغطية ، فيما تعرض نحو 10 من الزميلات والزملاء للضرب ، بينما قام المستوطنين بواقعة اعتداء وتحطيم وتهديد بالقتل .

واوضح البيان ان وتيرة الاستهداف تتصاعد بحق الحالة الصحفية ، ومنها استمرار استهداف واغلاق المؤسسات الصحفية بالقدس ، حيث أعيد تجديد قرار منع فضائية تلفزيون فلسطين من العمل بالقدس، و قرارات بإبعاد بعض الصحفيين عن العمل والتغطية بالقدس ومحيط المسجد الأقصى .

واختتم البيان بالتأكيد على ان نقابة الصحفيين الفلسطينيين مستمرة في المساعي الحثيثة لملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الحالة الصحفية الفلسطينية على كافة المستويات المحلية والعربية والدولية ، من خلال العمل بمهنية عالية في رصد وتوثيق جرائمه وتكيفها مع المتطلبات القانونية لمحاكم جرائم الحرب والمحاكم الدولية .