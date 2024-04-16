بالفيديو.. ارتفاع حصيلة شهداء غزة الى 34 الف شهيد منذ 7 اكتوبر

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غزة الجرح الفلسطيني النازف وبعد نحو سبعة أشهر مازال الاحتلال يعيث فيها ابادة ومجازر وخراب ودمار دون حسبيب ورقيب، إلا سواعد المقاومين ومحور المقاومة.

مجازر الاحتلال الجديدة تجسدت في قصف الاحتلال مناطق سكنية عدة في القطاع حيث استشهد وجرح عشرات الفلسطينيين وتأتي هذه المجازر بعد ساعات من اكتشاف مقابر جماعية خلفتها قوات الاحتلال في باحات مجمع الشفاء الطبي قبل الانسحاب منها.

طائرات الاحتلال قصفت مسجد شهداء الفاخورة غرب مخيم جباليا شمالي القطاع ما اسفر عن عدد من الشهداء والجرحى،كما توغلت آليات الاحتلال في مدينة بيت حانون وحاصرت مدرسة تؤوي نازحين في البلدة وأطلقت النيران عليهم، وأجبرت النساء والأطفال على الخروج من المدينة، وقامت باحتجاز الشبان والتنكيل بهم. مع قطع الاتصالات والانترنت عن المدينة.

قوات الاحتلال كذلك تواصل اطلاق نيران رشاشاتها الثقيلة غرب بلدة بيت لاهيا والقصف المدفعي على المناطق الشرقية الشمالية للقطاع.

من الشمال إلى الوسط حيث يواصل جيش الاحتلال توغله البري شمال مخيم النصيرات، كما نفذ غارة جوية على بلدة المغراقة.

أما جنوب القطاع فشهد سقوط شهداء وجرحي بعدما استهدفت طائرات الاحتلال منزلا في حي تل السلطان غرب مدينة رفح.

وفي خان يونس أطلقت اليات الاحتلال النار بشكل مكثف، كما انتشلت طواقم الدفاع المدني في المحافظة خمسة عشر جثة شهيد من مختلف الفئات والأعمار ومن مناطق متفرقة.

وفي السياق قال مركز الميزان لحقوق الإنسان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز منذ بدء عدوانها على قطاع غزة ثلاثة آلاف فلسطيني من القطاع، بينهم نساء وأطفال ومسنون وأطباء، كما أكد أن المعتقلين كافة يتعرضون للتعذيب ومعاملة مهينة وحاطة بالكرامة الإنسانية منذ لحظة الاعتقال، وصولا إلى مراكز التحقيق.