امير عبداللهيان: ردنا كان محدودا وإن غامر الكيان مرة أخرى فالرد سيكون فوريا وبلا حدود

العالم - ايران

من جهتها أكدت كاميكاوا موقف بلادها الواضح في إدانة الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق. داعية إلى منع التصعيد والتوتر والصراع في المنطقة. وشددت على ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من قبل جميع الأطراف.

وأكد أمير عبد اللهيان في هذه المحادثة، أثناء شرحه ضرورة وأبعاد العمل العسكري الذي تقوم به الجمهورية الإسلامية الإيرانية في إطار الدفاع المشروع والرد التحذيري والعقابي على الهجوم السافر للكيان الإسرائيلي على السفارة الايرانية في دمشق، أن العمل العسكري الإيراني دقيق للغاية ومحسوب ضد قواعد عسكرية واستخباراتية، في مقابل أصل الهجوم الذي كان على المكان الدبلوماسي للبلاد في دمشق.

وشدد أمير عبد اللهيان على تصميم جمهورية إيران الإسلامية على المساعدة في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، وأضاف أن هذا الرد العسكري على الهجوم الإسرائيلي لم يكن سوى عملية محدودة وبسيطة، وفي حالة قيام الكيان الإسرائيلي بأي عمل مغامر آخر، هذه المرة سيكون الرد الإيراني حاسما وفوريا وبدون حدود.

وأشار أمير عبد اللهيان إلى الدور المهم الذي تلعبه اليابان كعضو في مجلس الأمن ومجموعة السبع، وقال: إن جذور الأزمة في المنطقة تعود إلى حرب غزة، وستواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية جهودها الدبلوماسية من أجل التوصل إلى اتفاق وقف دائم لإطلاق النار، ويتوقع من اليابان وأعضاء مجموعة السبع ان تقوم بنفس الشيء.