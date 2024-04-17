شاهد.. ارتفاع وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية

العالم - خاص بالعالم

وفجّرت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء، منزلي أسيرين في الخليل، جنوب الضفة المحتلة، بعد ساعات على تدميرها منزلاً لعائلة شهيد في القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بني نعيم شرق الخليل، وحاصرت حارة الزيدات، وداهمت منزلي الأسيرين 'زيدات'و دمرتها في إطار سياسة العقاب الجماعي، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في الشوارع القريبة من منزل الأسيرين الزيدات.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسيرين واتهتهما بتنفيذ عملية رعنانا في تل أبيب والتي أسفرت عن مقتل إسرائيلية وإصابة 18 آخرين في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال فجرت منزل عائلة الشهيد خالد المحتسب في بلدة بيت حنينا شمال القدس المحتلة، كما أجبرت سكان البناية والبنايات المجاورة على إخلاء منازلهم.

و في جنوب نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة عصيرة القبلية واعتقلت شابين، ونفذت مداهمات في بلدة روجيب شرق المدينة واعتقلت شابين اخرين.

الى ذلك شهدت جنين مــواجـهات بين الشباب المقاومين وقوات الاحتلال داخل قرية الفندقومية جنوب المدينة، واعتقلت شابا عقب الاعتداء عليه بعد المواجهات التي اندلعت بينهم.

وفي طوباس، اندلعت اشتباكات عنيفة بين الشباب المقاوم وقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة معززة بجرافة عسكرية، وفجّر المقاومون عددا من العبوات الناسفة.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طولكرم من جهة حاجز الطيبة العسكري جنوب غرب المدينة، وانتشرت في أحيائها، فيما تصدت المقاومة لاقتحام قوات الاحتلال وفجر الشباب المقاوم عبوة ناسفة بقوات الاحتلال.

وفي بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم، وتمركزت في محيط الجامع الكبير على الشارع الرئيس المؤدي إلى منطقة البوابة.