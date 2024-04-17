فيديو/المقاومة ‏الإسلامية تستهدف قاعدة ميرون 'الاسرئيلية' بالصواريخ

العالم-فلسطين المحتلة

وجاء في بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏



بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم



دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على ‏القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، استهدف ‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة ‌‏11:30 ‌‎من قبل ظهر يوم الأربعاء 17-04-2024 وحدة المراقبة الجوية ‏في قاعدة ميرون ‏بالصواريخ الموجهة، وتم اصابة تجهيزاتها وتدميرها. ‏



‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأربعاء 17-04-2024 م

‏08 شوال 1445 هـ