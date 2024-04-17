فيديو/المقاومة ‏الإسلامية تستهدف قاعدة ميرون 'الاسرئيلية' بالصواريخ

العالم-فلسطين المحتلة
وجاء في بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 11:30 من قبل ظهر يوم الأربعاء 17-04-2024 وحدة المراقبة الجوية في قاعدة ميرون بالصواريخ الموجهة، وتم اصابة تجهيزاتها وتدميرها.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الأربعاء 17-04-2024 م
08 شوال 1445 هـ