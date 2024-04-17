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فيديو/المقاومة ‏الإسلامية تستهدف قاعدة ميرون 'الاسرئيلية' بالصواريخ

الأربعاء ١٧ أبريل ٢٠٢٤ - ١١:١٥ بتوقيت غرينتش

استهدف ‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية في لبنان، اليوم الأربعاء، وحدة المراقبة الجوية ‏في قاعدة ميرون ‏بالصواريخ الموجهة.

العالم-فلسطين المحتلة

وجاء في بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ
‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏
صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على ‏القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، استهدف ‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة ‌‏11:30 ‌‎من قبل ظهر يوم الأربعاء 17-04-2024 وحدة المراقبة الجوية ‏في قاعدة ميرون ‏بالصواريخ الموجهة، وتم اصابة تجهيزاتها وتدميرها. ‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الأربعاء 17-04-2024 م
‏08 شوال 1445 هـ

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