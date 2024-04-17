الإحتلال يواصل إعتقال سيدة فلسطينية بتهمة إيواء أبنائها المقاومين

العالم - خاص بالعالم

فلسطين التي حملت اسم البلاد اعتقلها جيش الاحتلال بتهمة إيواء ابنائها نور ومنير سلامة المقاتلين في كتيبة جنين، بعد شهر واحد من بدء الحرب على غزة، لتبقى ريتاج ابنة الأعوام الثلاثة وحيدة برفقة والدها وشقيقيها بعد ان اعتقلهم الاحتلال وأفرج عنهم فيما بعد.

لم ترى ريتاج والدتها ولا اشقائها منذ نصف عام إلا عبر الصور التي حفظتها ريتاج جيداً كما حفظت صوت الاقتحامات التي باتت تؤرِقُها.

الأم على قيد الحياة ولكنه غير مسموح لها بأن ترعى أبنائها، ومن يمنعها هو الاحتلال، هذا هو الحال إذا في مخيم جنين.

فلسطين هي واحدة من بين78 أسيرة تم اعتقالهنّ بعد بدء الحرب على غزة، العشرات منهن امهات تركن أطفالاً يتابعون الحياة وحدهم ويعبرون الطرق مهما كانت صعبة متشبثين بالحياة مهما كان العيش صعباً.

نجح جيش الاحتلال باعتقال فلسطين وأبنائها بتهمة التشبث بالوطن ولكنهم لم ينجحوا في قتل تشبث ريتاج بفلسطين الأم والوطن.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...