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لبنان.. تجمع العلماء المسلمين يشيد بعملية الوعد الصادق ضد 'اسرائيل'

الخميس ١٨ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٠ بتوقيت غرينتش

أشادت شخصيات دينية وسياسية في لبنان بعملية الوعد الصادق التي جاءت رداً على الاعتداء الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.

العالم - خاص بالعالم

واعتبر رئيس الهيئة الادارية في تجمع العلماء المسلمين الشيخ حسان عبدالله ان الرد الايراني، سابقة تاريخية، فلم يحصل سابقاً ان تقوم دولة بقصف الکيان الصهيوني بهذا العدد من الصواريخ و المسيرات وبهذه الطريقة.

وقال نائب رئيس تجمع العلماء المسلمين الشيخ زهير آل جعيد: "الجمهورية الاسلامية دائماً وعدها صادق، وهي ترد بشکل دائم وهذه ليست أول مرة وکل ما لدی المقاومة في لبنان وفلسطين هو من الجمهورية الاسلامية ومن برکات الامام الخميني والثورة الاسلامية المبارکة، لذلک نحن نحتفل دائماً ومع کل عملية في فلسطين ومع کل عملية وصاروخ ينطلق من کل محور المقاومة فإن ايران هي الاصل في هذا العمل".

اما رئيس مجلس الأمناء في تجمع العلماء المسلمين الشيخ غازي حنيني فقال:"لم يدرک قيمة هذه الضربة علی وجه الارض أحد کما ادرکها الشعب الفلسطيني بنتائجها علی ارض الواقع وبأبعادها النفسية والروحية والمعنوية لأن هذا الشعب المظلوم علی مدی قرابة قرن من الزمن شعر اليوم ان له سنداً هو الجمهورية الاسلامية الايرانية ومحور المقاومة".

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