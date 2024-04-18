مراسل العالم.. الاحتلال مرّ بأقسي 3 أيام في جنوب لبنان

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في جنوب لبنان ان الايام الثلاثة الاخيرة كانت الاقسی والاكثر ايلاماً لكيان الاحتلال من خلال العمليات النوعية والناجحة التي نفذتها المقاومة ضده ما أربك جيش الاحتلال وارغمه علی هيستيريا في ردوده علی جنوب لبنان.

وأشار مراسل قناة العالم الی عملية كمين تل اسماعيل وكذلك عملية عرب العرامشة التي خلفت جرحی وقتلی في صفوف جيش الاحتلال واعقبتها عمليات كريات شمونة وجعتون وميرون وعمليات اخری غيرها.

ورد الاحتلال الاسرائيلي علی هذه العمليات، بغارات وقصف لبلدة الخيام بأكثر من 100 قذيفة مدفعية وفسفورية.

وعندما قامت قوات الاحتلال يوم أمس بالتقدم نحو بلدة الخيام لسحب آلية استهدفتها المقاومة، بادرت قوات المقاومة باستهداف الفرق الهندسية الصهيونية المسؤولة عن سحب الالية وأصابت عدداً منهم.

وأكد مراسل قناة العالم في جنوب لبنان ان الوضع في الحدود اللبنانية مع الاحتلال، تصعيدي ويوضح قوة المقاومة في تثبيت قوة الردع التي وضعتها والرد علی أي عدوان اسرائيلي علی جنوب لبنان.

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