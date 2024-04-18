في ليل4 نيسان 2024 ..كيف تفاعل أهالي غزة مع الردّ الإيراني   

العالم – نقطة تواصل

كما حفر تاريخ السابع من اكتوبر من عام 2023 في الذاكرة الفردية والجماعية للعدو والصديق معا كيوم أحدث زلزالا هزّ الكيان، كذلك حجز ليل الرابع من نيسان ابريل من عام 2024 مقعدا في ذاكرة المنطقة مؤذنا بفجر جديد لعالم جديد.

اسراب من طيور النار اضاءت ليلا طالت ساعاته عبرت أجواء سهر فيها جيش العدو الصهيوني ومعه الجنرال الامريكي يرقب وعدا صادقا بالاقتصاص ممن سول له شيطانه بقتل من يزود عن الامة عن قضيتها الاساس.

حدث بهذا الحجم بتداعيات خطيرة على المنطقة فرض نفسه على منصات العالم الرقمية بدون مبالغة ومنها منصات دول الخليج الفارسي الرقمية التي تصدرها بهذه المناسبة العديد من الترندات، حيث تداولت هاشتاغات عديدة من وحي الحدث ولكن كان ابرزها هاشتاغ "الرد الايراني" هاشتاغ "شكرا ايران" و هاشتاغ "الوعد الصادق".

ووردت بعض التدوينات في هذا الاطار، حيث غرد د.حمود النوفلي الناشط العماني عبر منصةX قائلا:" الله اكبر بدأت الحقائق وتظهر دمار هائل تسببت به الضربة الايرانية نرجو التخفيف من هذه التسريبات حتى لا يموت متصهنين العرب بسكتات قلبية نريدهم أن يبقوا احياء ليتعذبوا اكثر بضربات الرجال".

كما قال حب الحسين يجمعنا:" البارحة طوفان الاقصى واليوم طوفان المسيّرات والصواريخ وغدا ان شاء الله طوفان التحرير، وانهاء الكيان اللقيط وكلابه النابحين".

كما قال د. قاسم الحمران في تغريدته:" مشهد لم نرى له نظير منذ 75 عام حاول صهاينة العرب الاقزام التقليل من شأنه الإعلاميين باقلامهم والحكام بأسلحتهم شكرا ايران الاسلام ولو كره المنافقون".

وألقى البرنامج الضوء على الرد الايراني الذي قلب الكيان الصهيوني رأسا على عقب والذي ضرب اخماسا لأسداس تفاعل معه أهل القطاع في غزة بشكل ملحوظ عبر منصات التواصل الاجتماعي على هاشتاغ"الوعد الصادق" وغيرها من البوستات ومقاطع الفيديو والذي ذكّرهم بتاريخ السابع من اكتوبر المجيد.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...