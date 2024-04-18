مخبر: إذاما ارتكب كيان الاحتلال خطأ آخر فسنرد بقوة

العالم-إیران

وفي اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس ظهر اليوم (الخميس)، هنأه مخبر بالعيد الوطني السوري مرحبا بتوسيع العلاقات الثنائية بين البلدين.

وشكر مخبر سوريا شعبا وحكومة وقيادة بمواساتها مع ايران بعد استهداف كيان الاحتلال مبنى قنصلية الجمهورية الإسلامية في دمشق، وقال: "إن الهجوم على مبنى القنصلية الإيرانية أظهر مدى تخبط هذا الكيان الشرير تجاه المقاومة الفلسطينية وفصائل المقاومة ككل."

وأشار إلى الأهمية الاستراتيجية لسورية وضرورة تعميق وتوسيع العلاقات بين البلدين في كافة المجالات، مؤكدا ضرورة تشكيل "لجان مشتركة لمتابعة التعاون الاقتصادي بين البلدين وجهود تنفيذ الاتفاق والاتفاقيات والعقود الموقعة بين طهران ودمشق".

كما أعرب رئيس مجلس الوزراء السوري في هذا الاتصال الهاتفي عن تعازيه لايران حكومة وشعبا باستشهاد

عدد من مستشاريها العسكريين في الاعتداء الاسرائيلي على القسم القنصلي لسفارة ايران بدمشق، واصفا هذا الاغتداء بأنه انتهاك للقوانين الدولية.

وأشار حسين عرنوس إلى العمليات الأخيرة التي قام بها حرس الثورة الاسلامية ردا على اعتداءت الاحتلال، موجها تهانيه لايران حكومة وشعبا وقيادة بهذه الشجاعة، وقال: إن هذا الاجراء الشجاع يشكل تحديا لوجود الكيان الصهيوني ومصداقيته وحلفائه.