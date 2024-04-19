حماس: الجانب الأمريكي منحاز للاحتلال وغير جاد في الضغط على نتنياهو

العالم - فلسطين

وقال بدران في تصريحات صحفية : إنّ جولات التفاوض كشفت تناقض مواقف إدارة بايدن بين تصريحاتها وأفعالها خاصة مع اقتراب الانتخابات الأمريكية.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن بدران قوله إنّ “مطالبنا طبيعية وإنسانية وحكومة نتنياهو تسعى لتحقيق مكاسب سياسية من إطالة أمد الحرب”.

كما شدد على أنّه “لا تنازل عن وقف شامل لإطلاق النار والانسحاب من كافة المناطق التي تم احتلالها”.

وقال بدران: نخوض حربا للدفاع عن شعبنا الفلسطيني وسنستمر في التصدي لقوات الاحتلال ولن نستسلم.

وأكد “لن نسمح للاحتلال بفرض شروطه علينا بعد ما قدمناه من تضحيات وشعبنا يقدم صمودا أسطوريا”.

وتابع حديثه بالقول: إنّ حكومة نتنياهو لا تسعى للحل والتفاوض، والمجتمع الدولي يتحمل مسؤولية التهديدات الإسرائيلية.

وقال بدران: “نحن في حالة دفاع عن النفس وسنقاوم بكل ما لدينا من إمكانيات وقدرات”.

وشدد على أنّ “الاحتلال سبب عدم الاستقرار في المنطقة والرد الإيراني الأخير منطقي نتيجة العربدة الإسرائيلية”.

وأشار إلى أنّ “الوضع الإنساني في غزة كارثي والمقاومة لا زالت تدافع بكل ما لديها من إمكانيات والمعركة مستمرة”.

ولفت بدران إلى أنّ “الموقف الدولي تغير وأصبح مقتنعا بأن هزيمة المقاومة وحركة حماس صعبا”.

وختم حديثه بالقول:” ما نتعرض له هو حرب من جيش محتل ومن يؤيد تلك الحرب يدعم استمرار المعاناة ويساند الاحتلال”.