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بالفيديو.. المقاومة بلبنان نفذت 35 عملية نوعية ناجحة ضد الاحتلال

الجمعة ١٩ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٧:٥١ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم ان كيان الاحتلال الاسرائيلي محبط ويعيش حالة من القلق والانكفاء مع طعم الهزيمة التي مني بها على طول الحافة اللبنانية مع فلسطين المحتلة .

العالم - مراسلون

واضاف ان منذ 3 ايام وحتى اللحظة تلقى الاحتلال الاسرائيلي اكثر من 35 عملية ناجحة ونوعية طالت جميع مرافق الاحتلال العسكرية من قاعدة ميرون الى القاعدة 769 في كريات شمونة الى جعدون ومقر قيادة 36 وبيت هلل ومقرات الدفاع الصاروخي وثكنة برانيت والتجمعات وعرب العرامشة التي بات الاحتلال يكشف حجم خسائره فيها.

والاحتلال الاسرائيلي اصبح تحت نار المقاومة الاسلامية ومعادلة الردع خلقتها المقاومة على طول الجبهة دفعت الاحتلال في بعض الاحيان للرد بهستيريا على بعض المناطق اللبنانية الا ان زمام المبادرة بيد المقاومة والردود السريعة على اعتداءات الاحتلال.

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