بالفيديو: الاحتلال يدمر أكبر مصنع للأدوية في قطاع غزة

العالم - مراسلون

وقال مراسل العالم في دير البلح إن غارة اسرائيلية استهدفت منزل عائلة صبحي رضوان في حي تل السلطان غرب رفح إلى استشهاد تسعة مواطنين بينهم خمسة أطفال وثلاث نساء.كما استشهدت مواطنة واصيب عدد آخر بجراح بقصف منزل عائلة الرياطي شرق رفح.



وأضاف، أن عددا من الفلسطينيين اصيبوا في غارة استهدفت خيام النازحين بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وقال الدفاع المدني في قطاع غزة إن المئات من الفلسطينين أصيبوا بأمراض الجهاز التنفسي بسبب اعتمادهم إشعال النار بدل غاز الطهي في ظل أزمة غاز الطهي المستمرة في القطاع، حيث يسمح جيش الاحتلال فقط بدخول ثلاث شاحنات من غاز الطهي إلى مناطق قطاع غزة وهي الحد الأدني للإستهلاك الطبيعي وهذه النسبة لا تلبي إلا الحاجة الضئيلة للفلسطينيين.