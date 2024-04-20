شاهد.. مفاوضات التهدئة في غزة إلى أين تتجه؟

العالم - خاص بالعالم

موقف اثر على الاتصالات بشأن المفاوضات التي تجمدت خلال الايام الاخيرة خاصة مع تشديد حماس على شروطها للقبول بأي حل لا يستند الى الاشارة المباشرة الى موعد لوقف نهائي للعدوان على غزة وتاريخ انسحاب كامل القوات الإسرائيلية من القطاع وكذلك السماح بعودة النازحين قبل اتمام اي صفقة تبادل للاسرى.

شروط ابلغتها الحركة مجددا للوسطاء رافضة ورقة مصرية كانت قد تسلمتها من القاهرة في الثامن من الشهر الجاري لا تلبي مطالبها وهي عبارة عن حصيلة مشاورات بين المسؤولين المصريين مع مدير المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز ولم تكن هناك موافقة إسرائيلية عليها أصلا.

رفض تبعه اتهام اميركي لحماس بإعاقة التوصل إلى وقف إطلاق النار جاء على لسان وزير الخارجية انتوني بلينكن ردت عليه الحركة في بيان بالقول إنه تأكيد على انحياز الإدارة الأميركية السافر للفاشية الصهيونية. وفي وقت تتحدث مصادر عن مساع اميركية جديدة كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت أن هنالك محاولات من المستويين السياسي والأمني للدفع باتجاه خلق أفكار جديدة لتحريك المفاوضات.

في حين ذكرت القناة 12 العبرية أن التفاوض وصل إلى طريق مسدود، والحرب تراوح مكانها. ويبدو أن تركيا التي يزورها رئيس المكتب السياسي لحماس اسماعيل هنية ستدخل على خط الأزمة وقد تلعب دورا في المفاوضات خاصة مع المواقف الاخيرة للرئيس رجب طيب اردوغان والتصريحات الصادرة عن وزير خارجيته هاكان فيدان بشأن مستقبل الجناح العسكري لحماس وذلك بعد لقاء استمر ثلاث ساعات مع قيادة الحركة.

