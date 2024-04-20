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الاحتلال في حالة لا توازن بعد الهجوم الإيراني

السبت ٢٠ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٨ بتوقيت غرينتش

تتابع هذه الحلقة من برنامج "العين الإسرائيلية" تطورات ما بعد الهجوم الإيراني، فضلا عن مخاوف كيان الاحتلال من تعدد جبهات المواجهة التي دخلت إيران على خطها، والصعوبات التي تواجه مفاوضات الهدنة وصفقة تبادل الأسرى، وجبهة جنوب لبنان.

العالمالعين الإسرائيلية

فبعد الهجوم الإيراني على الكيان الإسرائيلي تزايد في الإعلام العبري الحديث عن المرحلة المقبلة وواقع المواجهة بين الكيان وإيران.

وبهذا الشأن وفي حوار إعلامي قال تسفيكا حايموفيتش قائد الدفاع الجوي في جيش الاحتلال سابقا: "هذه بداية وليست نهاية، هذا الأسبوع دخلنا في واقع جديد، واقع أمني سيرافقنا لأشهر ولسنوات مقبلة، واقع الجبهة الإيرانية فيه ليس تحت الطاولة.. ليس في العتمة وفي الظل.. بل فوق الطاولة وبأقوى صورة ممكنة.. وهذا سيرافقنا، وستكون هناك عدة اختبارات في الطريق: الاختبار الأول هو كيف ستبدو المعركة بين الحروب والإحباطات التي نقوم بها؟ كيف سيبدو كل موضوع البرنامج النووي الإيراني؟ كيف سيبدو التحالف الذي بنيناه دفاعا وهجوما وكم سيصمد في التحديات؟ كيف سينعكس الأمر على "الوكلاء" خصوصا لغز حزب الله المستمر وبدأ منذ الأح؟.. أي أن هناك الكثير من علامات الاستفهام التي تصوغ هنا شرق أوسط جديدا، مع عقيدة أمنية جديدة بدفاع حدودي مختلف."

وبعدالهجوم الإيراني ردا على الاعتداء الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق دخل الكيان بشكل واضح في حالة لا توازن.. وفي هذا الموضوع تحاور هذه الحلقة من البرنامج في الإستوديو الأستاذ حسن حجازي المختص بالشأن الإسرائيلي.

للمزيد إليكم الفيديو المرفق..

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