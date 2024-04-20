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المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم بالطائرات المسيرة هدفا حيويا في الجولان المحتل

المقاومة الإسلامية في العراق تهاجم بالطائرات المسيرة هدفا حيويا في الجولان المحتل
السبت ٢٠ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٩:١٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق اليوم الاحد مهاجمة هدف حيوي في الجولان المحتل بالطائرات المسيرة، وذلك "استمراراً بنهجها في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة".

العالم - العراق
وجاء في بيان صادر عن المقاومة الإسلامية في العراق مايلي:

بسم الله الرحمن الرحيم
أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ

استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في غزّة، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح اليوم الأحد الموافق 21 / 4 / 2024 ، هدفاً حيوياً في الجولان المحتل ، بالطيران المسيّر ، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء .

(وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ)

المقاومة الإسلامية في العراق
الأحد ١٢ - شوال - ١٤٤٥ هـ

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