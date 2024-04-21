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حماس: لن نقع في فخّ توزيع الأدوار بين الأميركيان والإسرائيليين

حماس: لن نقع في فخّ توزيع الأدوار بين الأميركيان والإسرائيليين
الأحد ٢١ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٥:١٣ بتوقيت غرينتش

أكّد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أنّ "موقف واشنطن بشأن اجتياح رفح مخادع"، وأنّ الفلسطينيين "لم يقعوا في فخ تبادل الوظائف بين الأميركيين والإسرائيليين".

العالم - فلسطين

وشدد هنية، في حديث لوكالة الأناضول التركية، على أنه "إذا قرر العدو أن يذهب لرفح فإن شعبنا لن يرفع الراية البيضاء والمقاومة مستعدة للدفاع عن نفسها".

كما أوضح أنّ "إسرائيل لم توافق على وقف إطلاق النار وما تريده، هو استعادة أسراها ثم استئناف الحرب وهذا لن يكون".

وبالنسبة لقضية اليوم التالي للحرب في غزة، وما هي الجهة التي ستتولى حكم القطاع، أعاد هنية التأكيد على ضرورة أنّ تتمّ "إدارة قطاع غزة بإرادة فلسطينية".

وأضاف: "نرحب بأيّ قوة عربية أو إسلامية إذا كانت تساعد شعبنا على التحرر، لا إذا كانت توفر حماية للاحتلال".

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