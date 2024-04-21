اقامة الاسبوع الثقافي الايراني في تونس+ فيديو

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وقال المستشار الثقافي الايراني بتونس هادي آجيلي: يشارك في هذه الفعالية السيد محمود باك نيت ممثل دور يعقوب النبي في مسلسل يوسف الصديق والممثلة القديرة السيدة مهوش صبركن التي مثلت دور كاريماما في المسلسل. اردنا ان نقرب الثقافات بين البلدين ونعرفهم للبعض.

آيات من القرآن الكريم رتلها القارئ الايراني الطفل علي فياضي على مسامع الحاضرين استبق بها حوارا تونسيا ايرانيا بشأن المشتركات الثقافية والحضارية بين البلدين.

برنامج الفعالية تضمن حفلا موسيقيا للفنان الايراني إحسان ياسين بمقطوعات غنائية روحانية وأخرى داعمة للقضية الفلسطينية لاقت استحسان الحاضرين.

اسبوع إيران الثقافي فرصة متجددة للتعارف بين النخب الثقافية بالبلدين.

يعود الاسبوع الثقافي الايراني مجددا ليصل اواصر وروابط ثقافية وفكرية وحضارية تونسية وايرانية لم تنقطع يوما، بل ازدادت وثوقا وتلاحما.