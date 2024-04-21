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مراسل العالم:

الاحتلال يحول مستشفيات غزة الى مقابر جماعية

الأحد ٢١ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

انتشل الدفاع المدني في غزة أكثر من 150 شهيدا ونحو 500 مفقود بمجزرة خان يونس بعد انسحاب الاحتلال من المنطقة.

العالم _ مراسلون

أفاد مراسل قناة العالم في دير البلح ان جيش الاحتلال قام بدفن هؤلاء الشهداء في مقابر جماعية في مستشفى ناصر ومنطق اخرى بخانيونس بعد قتلهم خلال هجومه البري قبل عدة ايام.

واكد مراسل العالم ان الاحتلال حول المستشفيات المركزية في غزة الى مقابر جماعية ليغطي على جرائمه واعداماته الميدانية.

وخلال اجتياح خانيونس اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى ناصر ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين وقتلت بعضهم واعتقلت العشرات ونبشت المقبرة التي أقيمت في ساحة المستشفى لدفن الشهداء في حينه لتعذر الدفن في المقابر.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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