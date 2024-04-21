الاحتلال يحول مستشفيات غزة الى مقابر جماعية

العالم _ مراسلون

أفاد مراسل قناة العالم في دير البلح ان جيش الاحتلال قام بدفن هؤلاء الشهداء في مقابر جماعية في مستشفى ناصر ومنطق اخرى بخانيونس بعد قتلهم خلال هجومه البري قبل عدة ايام.

واكد مراسل العالم ان الاحتلال حول المستشفيات المركزية في غزة الى مقابر جماعية ليغطي على جرائمه واعداماته الميدانية.

وخلال اجتياح خانيونس اقتحمت قوات الاحتلال مستشفى ناصر ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين وقتلت بعضهم واعتقلت العشرات ونبشت المقبرة التي أقيمت في ساحة المستشفى لدفن الشهداء في حينه لتعذر الدفن في المقابر.

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