تركيا تنفي استخدام راداراتها لاعتراض الصواريخ الإيرانية في عملية الوعد الصادق

العالم - ايران

ونفت أنقرة، اليوم الأحد، استخدام راداراتها لاعتراض صواريخ أطلقتها إيران تجاه "إسرائيل" في 14 نيسان/أبريل الجاري، كما نفت أن "يكون قد تم رصدها مبكراً واعتراضها بفضل قاعدة الرادار في كوراجيك بولاية ملاطيا".

وذكر المركز التركي لمكافحة التضليل التابع لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية، في بيان، مساء السبت، إن الادعاءات بهذا الخصوص "لا تعكس الواقع".

ولفت البيان إلى أن الادعاءات المتعلقة بقاعدة الرادار في "كوراجيك"، والتي تم تداولها إثر لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، السبت، سبق وأن تم نفيها من قبل مركز مكافحة التضليل.

كما أكد البيان أن "الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتم طرحها للتداول مجدداً بشكل متعمد".

وذكر البيان أنه "لا تتم مشاركة المعلومات المأخوذة من نظام الرادار في كوراجيك، إلا مع الحلفاء في إطار إجراءات الناتو"، مشدداً على أنه "ليس من الوارد مشاركة تلك المعلومات مع دول ليست حليفة في الناتو، مثل إسرائيل".

وأضاف البيان أنّ "تركيا وقفت دائماً إلى جانب القضية العادلة لإخواننا الفلسطينيين وستواصل القيام بذلك في كافة الظروف"، وأكد ضرورة عدم الالتفات إلى "حملات التضليل".