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الإحتلال ينشر مشاهد لوحدات"دوفدفان"خلال اقتحامها طولكرم بالضفة الغربية

الإحتلال ينشر مشاهد لوحدات
الأحد ٢١ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

نشر جيش الإحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد تسجيلات لوحدات "دوفدفان" وهي تطلق النار وتداهم البيوت خلال اقتحامها طولكرم بالضفة الغربية.

العالمفلسطين المحتلة

وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره جيش الاحتلال وحدات دوفدفان وهي تطلق النار في أحد الشوارع وتقتحم المنازل.

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هذا وكان جيش الاحتلال قد قام بإطلاق النار على فتاة فلسطينية قرب حاجز في منطقة الأغوار بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية شنت هجوما على مخيم نور شمس استمر أكثر من يومين، وأسفر عن مقتل 14 شخصا بينهم طفل، وإصابة العشرات بجروح.

هذا وتواصل قوات الاحتلال عملياتها العسكرية في قطاع غزة، مع ارتفاع في حصيلة الضحايا، فيما خلف الجيش الإسرائيلي قتلى ومصابين ودمارا في البنية التحتية بعد اقتحامه لمخيم نور شمس في طولكرم شمال غرب الضفة الغربية.

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