ملك الأردن يحذر العالم من عواقب الهجوم الإسرائيلي على رفح

العالم - الأردن

وتلقى الملك عبدالله الثاني اليوم اتصالا هاتفيا من قبل سوناك بحثا خلاله التطورات الراهنة، حيث حذر الملك خلال النقاش من خطورة التصعيد في المنطقة، الذي يهدد الأمن والسلم الدوليين.

وحث الملك عبد الله المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود للتوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، للحد من الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع، محذرا من عواقب الهجوم الإسرائيلي المرتقب على رفح.

وأكد على ضرورة حماية المدنيين في غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، لافتا إلى أهمية مواصلة دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لتمكينها من تقديم خدماتها الإنسانية وفق تكليفها الأممي.