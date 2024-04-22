تعليق من حماس عن استبدال الوساطتين القطرية والمصرية بالتركية

العالم- فلسطين

وقال النونو إن "زيارة هنية إلى تركيا تأتي في ظرف مهم للغاية، وملف محاسبة الاحتلال على جرائمه كانت من ضمن الملفات التي تم نقاشها مع القيادة التركية".

وأكد أن الحركة لا تسعى إلى "استبدال الوساطة القطرية والمصرية المقدرة بأخرى تركية والزيارة لا علاقة لها بهذا الأمر".

وأضاف: "الاحتلال ما زال يرفض قضية وقف إطلاق النار الكامل وقضية عودة النازحين وهذا لا يفضي إلى اتفاق" مشيرا إلى أن "المتنفذون في حكومة الاحتلال غير جادين بالتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على غزة".

واستقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت في إسطنبول إسماعيل هنية والوفد المرافق له حيث بحثوا عددا من الملفات وعلى رأسها الوقف الدائم لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية والأوضاع الكارثية في القطاع، وآخر التطورات والمستجدات في المنطقة.