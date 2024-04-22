طيران اماراتي يلحق الأراضي المحتلة والفلافل والحمص بالكيان الاسرائيلي!

العالم- الامارات

وتداول ناشطون دليل السفر إلى الاراضي المحتلة الفلسطينية التي ترفقه "فلاي دبي" عبر موقعها الإلكتروني، وتزعم فيه أن "إسرائيل هي واحدة من أكثر دول الشرق الأوسط ديناميكية، وتقع على طول البحر الأبيض المتوسط، وتل أبيب معروفة أيضا باسم مانهاتن الشرق الأوسط، ومدينة لا تنام أبدا" بحسب موقع "عربي 21".





وتضيف أن "المدينة القديمة الشهيرة عالميا في القدس وكنائس بيت لحم، من الأماكن التي يجب زيارتها لجميع عشاق الطعام مزيجا مثاليّا من المأكولات الشرق أوسطية والمتوسطية، مما يمنحك مذاقا أصيلا ولذيذا من الحمص والفلافل والشكشوكة والمصبحة والكسكس، جنبا إلى جنب مع الخبز الطازج التقليدي وخبز الشله".



واستنكرت الصحفية الفلسطينية منى حوا إلحاق شركة الطيران الإماراتي بيت لحم بدولة الاحتلال الإسرائيلي، رغم وقوعها في الضفة الغربية المحتلة.





وقالت في تدوينة عبر حسابها في منصة "إكس"؛ إن "السؤال التقني البحت: حتى نتنياهو نفسه يعرف أن بيت لحم وكنائسها تقع في الضفة الغربية، كيف صارت اليوم حسب خارطة فلاي دبي جزءا من كنه إسرائيل؟".



من جهته، شدد عمار العبي على أنه "حتى بمنطق حل الدولتين، لا يستقيم إعلان" بيت لحم الموجود في الضفة الغربية على أنها جزء من الاحتلال الإسرائيلي.

بدوره، قال حساب يحمل اسم أماني عبر منصة "إكس"؛ إن "الإمارات عبر فلاي دبي المملوكة للدولة تقول؛ إن فلسطين من البحر للنهر هي إسرائيلية".





يذكر أن كيان الاحتلال الإسرائيلي قام بتطبيع العلاقات مع بعض الدول العربية، من ضمنها الإمارات، في السنوات الأخيرة، في إطار اتفاقيات التطبيع المدعومة من الولايات المتحدة.