شاهد ماذا فعل عدوان الاحتلال بمستشفى العودة في النّصيرات

العالم-فلسطين

وقالت إدارة المستشفى في تصريح صحافي، اليوم الإثنين، إن استهداف الاحتلال أدّى إلى تعطيل منظومة الطاقة الشمسية التي تُزوّد المستشفى بالكهرباء، بالإضافة إلى تلف كبير في خزّانات المياه والوقود والمصعد الكهربائي.

وأدانت المستشفى هذا الاستهداف، واعتبرته استهدافًا مباشرًا خصوصًا أن إحداثيات موقع المستشفى معلومة ومعروفة لكل الأطراف، والعودة ملتزمة بإجراءات العمل أثناء النزاعات والحروب.

ومنذ بدء حرب "الإبادة الجماعية" على غزة، يتعمّد الاحتلال "الإسرائيلي" استهداف واقتحام مستشفيات قطاع غزة بشكل مباشر، الأمر الذي أدى إلى خروج العديد من مستشفيات القطاع عن الخدمة. كما اعتقل الاحتلال عددًا كبيرًا من الطواقم الطبية، والمرضى خلال اقتحامه لمستشفيات قطاع غزة، وأخضعهم للتحقيق الميداني، وأخفى عددًا منهم في جريمة واضحة أمام مرأى ومسمع العالم.