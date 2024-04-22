اتفاق أميركي إسرائيلي لإجتياح رفح.. ماذا طلب الناشطون من المقاومة؟

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في المقابل غضب شعبي كبير في الشارعين العربي والإسلامي من التمادي الإسرائيلي في ظل تواطؤ من الحكومات. الناشطون على مواقع التواصل دعَوا المقاومة إلى مواجهة جيش الاحتلال وتكبيده خسائر كبيرة ووقف عدوانه.

انتفاضة في الجامعات الأميركية رفضا لسياسات إداراتها المتقاطعة مع مصالح كيان الاحتلال الإسرائيلي. من جامعة كولومبيا التي كانت شرارة الغضب الطلابي إلى جامعة ييل العريقة وغيرها من جامعات الولايات المتحدة. الطلاب أطلقوا فعاليات احتجاجية وصعدوا من تحركاتهم لاسيما بعد طرد عدد من الطلاب المتضامنين مع غزة. هذا الواضع يكشف تغيرا كبيرا في توجهات الشباب في الولايات المتحدة لاسيما بعد السابع من أكتوبر.

تفاعل واسع على مواقع التواصل مع ما تشهده الجامعات الاميركية.

خطوة أميركية أخرى في اتجاه قمع الحريات وإسكات كل ما يتعارض مع سياسات الولايات المتحدة. الكونغرس الأميركي صوت لصالح قرار يجبر الشركة المشغلة لتطبيق تيكتوك على بيعه أو حظره نهائيا. القرار جاء بذريعة أن التطبيق الصيني يتجسس على الأميركيين بينما الناشطون يؤكدون أن الأسباب مختلفة تماما. الناشطون يقولون إن واشنطن أرادت حظر التطبيق لأسباب اقتصادية تنافسية وأيضا لمنع نشر كل ما يكشف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

في مواجهة العنجهية والعنصرية الإسرائيلية، يجد بعض السياسيين العرب أنفسهم مضطرين لإسكات الطرف الآخر. السياسي الفلسطيني مصطفى البرغوثي، توجه إلى سياسية إسرائيلية قائلا لها.. إخرسي كي أكمل كلامي.. تفاصيل ما حصل نتابعها في هذا الفيديو.