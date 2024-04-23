بالفيديو: خلافات نتنياهو ومجلس حربه وصورة النصر المفقودة

العالم - مع الحدث

ماذا يعني تأكيده على رفض حماس كل مقترحاته لوقف النار وهي المصرة على تلبية شروطها؟

ما أهمية مطلب حماس بانسحاب قوات الاحتلال من محور نتساريم الفاصل بين الشرق والجنوب كشرط لنجاح أي صفقة؟

هل أدرك الاحتلال ان المقاومة لا تزال تحتفظ بكامل قدراتها التسليحية لمواجهة كل مخططاته في غزة؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني حمزة البشتاوي، والباحث السياسي سهيل خليلية.

للمزيد حول اجابة هذه الأسلة ومحور نقاش الحلقة "خلافات نتنياهو ومجلس حربه وصورة النصر المفقودة" في الفيديو المرفق..