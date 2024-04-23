مقررة أممية: ما يحدث في غزة "إبادة جماعية"

العالم - فلسطين

وأردفت موفوكينغ خلال مؤتمر صحفي انعقد يوم الاثنين، حول الوضع الصحي بالقطاع، "لا يوجد شك في أن ما يحدث في غزة إبادة جماعية".

ولفت إلى أن الهجمات "الإسرائيلية" دمرت القطاع الصحي في غزة، مشيرة إلى أن القصف الإسرائيلية قتل طواقم طبية ودمر مقرات المؤسسات والمنظمات العاملة في إيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

وأردفت: "الحق في الحصول على الرعاية الصحية معرض للخطر".

وتابعت: "استهداف الأطقم الطبية وعدم وصول المستلزمات الطبيعة لهم جعلهم يعملون في ظروف صعبة لا تسمح بتقديم الخدمات الصحية بشكل كاف".

وحذرت المقررة الأممية من انتشار الأمراض والأوبئة، مشيرة إلى أن هناك إصابات معقدة وإعاقات تحدث نتيجة استخدام "إسرائيل" لأسلحة فتاكة في قصف القطاع.

ويواصل جيش الاحتلال قصف قطاع غزة للشهر السادس على التوالي، مسببا حصيلة ضحايا كارثية وصلت إلى نحو 34 ألف قتيلا ونحو 77 ألف مصاب، غالبيتهم من النساء والأطفال.