المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مواقع العدو وتحقق إصابات مباشرة

العالم ـ لبنان
ذكرت المقاومة أن عملياتها ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية ليوم الثلثاء تمثلت في:
ـ استهداف موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.
ـ استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في حرج "راميم" بقذائف المدفعية وتحقيق إصابة مباشرة.
ـ استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي في تلة "الكرنتينا" بقذائف المدفعية وتحقيق إصابة مباشرة.
ـاستهداف موقع رويسات العلم بتلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.