المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مواقع العدو وتحقق إصابات مباشرة

العالم ـ لبنان

ذكرت المقاومة أن عملياتها ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية ليوم الثلثاء تمثلت في:

ـ استهداف ‏موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة ‏مباشرة.

ـ استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في حرج "راميم" بقذائف المدفعية وتحقيق إصابة مباشرة.

ـ استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في تلة "الكرنتينا" بقذائف المدفعية وتحقيق إصابة مباشرة.

ـاستهداف موقع ‏رويسات العلم بتلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.