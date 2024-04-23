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المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مواقع العدو وتحقق إصابات مباشرة

المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف مواقع العدو وتحقق إصابات مباشرة
الثلاثاء ٢٣ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - ، أنها استهدفت عدة مواقع و تجمعات لجنود الاحتلال وحققت إصابات مباشرة.

العالم ـ لبنان

ذكرت المقاومة أن عملياتها ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية ليوم الثلثاء تمثلت في:

ـ استهداف ‏موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة ‏مباشرة.

ـ استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في حرج "راميم" بقذائف المدفعية وتحقيق إصابة مباشرة.

ـ استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في تلة "الكرنتينا" بقذائف المدفعية وتحقيق إصابة مباشرة.

ـاستهداف موقع ‏رويسات العلم بتلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وتحقيق إصابة مباشرة.

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