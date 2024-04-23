موقع عبري: "إسرائيل" لم تحقق الأهداف الأساسية بعد 200 يوم من الحرب على غزة

العالم-الاحتلال

وقال الموقع العبري إن القتال في غزة مستمر منذ ستة أشهر، والسؤال حول ما الذي حققته "إسرائيل" فعليا يثير المزيد والمزيد من الانتقادات في الساحة الدولية.

ويضيف "تزعم إسرائيل أنها أضعفت الذراع العسكرية لحماس حيث تم القضاء على آلاف المسلحين بمن فيهم عدد من كبار القادة وأصبحت قوات حماس الآن مبعثرة وضعيفة.. إلا أن الأهداف الرئيسية لهذه العملية وهي إطلاق سراح الرهائن وتدمير حماس، لم تتحقق".

ويشير موقع "مفزاك" العبري إلى أن تحقيق الأهداف العسكرية أصبح أبعد.

هذا، ويقول التقرير إن وضع "الرهائن الإسرائيليين" وعددهم 133 غير واضح، ومفاوضات إطلاق سراحهم مقابل وقف إطلاق النار وعودة الأسرى الفلسطينيين لم تثمر حتى الآن.

وشدد في السياق على أن العمليات العسكرية تفقد شرعيتها أكثر فأكثر على خلفية الخسائر المدنية.