السعودية تدين استمرار قوات الاحتلال في انتهاكات جسيمة دون رادع

العالم-السعودية

وأدانت وزارة الخارجية السعودية الانتهاكات الصهيونية المستمرة في قطاع غزة، بعد اكتشاف مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن "إخفاق المجتمع الدولي في تفعيل آليات المحاسبة تجاه انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي لن ينتج عنه سوى مزيد من الانتهاكات وتفاقم المآسي الإنسانية والدمار".

وجددت الخارجية السعودية "المطالبة باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة ومحاسبته على المجازر التي ارتكبها".

هذا وذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الثلاثاء أن "عدد الجثث التي عثر عليها في المقبرة الجماعية بمستشفى ناصر في خان يونس ارتفع إلى 310 بعد انتشال 25 جثة جديدة".