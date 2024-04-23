الثلاثاء ٢٣ أبريل ٢٠٢٤
٠٩:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

السعودية تدين استمرار قوات الاحتلال في انتهاكات جسيمة دون رادع

السعودية تدين استمرار قوات الاحتلال في انتهاكات جسيمة دون رادع
الثلاثاء ٢٣ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٣ بتوقيت غرينتش

أعربت السعودية يوم الثلاثاء عن إدانتها لاستمرار قوات الاحتلال في "ارتكاب جرائم الحرب الشنيعة في قطاع غزة دون رادع"، وآخرها اكتشاف مقابر جماعية في مجمع ناصر بخان يونس.

العالم-السعودية

وأدانت وزارة الخارجية السعودية الانتهاكات الصهيونية المستمرة في قطاع غزة، بعد اكتشاف مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي بمدينة خان يونس.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان أن "إخفاق المجتمع الدولي في تفعيل آليات المحاسبة تجاه انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لقواعد القانون الدولي لن ينتج عنه سوى مزيد من الانتهاكات وتفاقم المآسي الإنسانية والدمار".

وجددت الخارجية السعودية "المطالبة باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة ومحاسبته على المجازر التي ارتكبها".

هذا وذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الثلاثاء أن "عدد الجثث التي عثر عليها في المقبرة الجماعية بمستشفى ناصر في خان يونس ارتفع إلى 310 بعد انتشال 25 جثة جديدة".

روابط ذات صلة

موقف صادم في الجامعة الأمريكية بالقاهرة بسبب فلسطين!+ فيديو

موقع عبري: "إسرائيل" لم تحقق الأهداف الأساسية بعد 200 يوم من الحرب على غزة