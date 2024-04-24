العالم - مع الحدث

ماذا عن مراوحة الحرب مكانها بعد 200 يوم اصتطدام الاحتلال بمقاومة قادرة على تنظيم صفوفها لا سيما في شمال القطاع؟

ما أهمية تقارير أميركية بهذا الشأن والتشكيك في قدرة الجيش الإسرائيلي على تدمير حماس؟

هل الزمن وتقادم الحرب يشكلان خدمة للمقاومين ويؤهلهم لتوقع الخطوات التالية للاحتلال بحسب المقاومة؟

كيف تقرأ كلمة الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة بعد 200 يوم بأن العدو عالقا في رمال غزة ولن يحصد إلا الهزيمة؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الباحث السياسي حسان عبدالكريم، والباحث السياسي الفلسطيني معين مناع.

للمزيد حول اجابة هذه الأسلة ومحور نقاش الحلقة "إطاحة طوفان الأقصى بالرؤوس الكبيرة ومراوحة حرب الكيان" في الفيديو المرفق..