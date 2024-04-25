202 يوم من الحرب على غزة.. شهداء بالعشرات وغارات ليلية على رفح

العالم- فلسطين

وارتكب كيان الاحتلال 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 79 شهيد و 86 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 34262شهيد و 77229 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

فيما يلي أهم تطورات اليوم المائتين والثاني من عملية طوفان الأقصى:

-الاحتلال هاجم قريتي "مارون الراس" و"حولا" بجنوب لبنان عدة مرات .

-طائرات الاحتلال قصفت رفح خمس مرات خلال ساعات الليل مخلفة عدد من الشهداء والجرحى.

-الاحتلال استهدف منزل لعائلة الجمل بحي الجنينة شرقي رفح ما ادى لاستشهاد خمسة نازحين من عائلة نبهان واصابة اعداد اخرى.

- قصف منزل لعائلة حسنين في مخيم يبنا جنوبي رفح ادى إلى استشهاد اثنين من المواطنين واصابة اعداد أخرى.

-طائرات الاحتلال استهدفت اراض زراعية في شارع صدام في خربة العدس شمالي رفح ومنزل لعائلة أبو عرار في منطقة مصبح شمالي رفح و أرض في مخيم الشابورة وسط المدينة ونقل عدد من المُصابين.

- الاحتلال استهدف منطقة الفخاري جنوب شرق خانيونس فيما استشهد مواطن في قصف على منطقة المواصي غرب خان يونس.

- شهيد وجرحى في غارة إسرائيلية قرب الجامعة الإسلامية شرقي مدينة خان يونس

غزة والشمال

-غارة إسرائيلية على مخيم الشاطيء غرب غزة تودي إلى استشهاد المواطنة آمنة حميد وطفليها.

-المدفعية الإسرائيلية قصفت احياءً الشيخ عجلين وتل الهوآ والزيتون جنوب مدينة غزة.

- طائرات الاحتلال دمرت منزلاً في محيط المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.

وسط القطاع

-شهيدة جراء سقوط قذيفة مدفعية غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

-طائرة استطلاع إسرائيلية استهدفت محيط مسجد البلد القديم وسط دير البلح وسط قطاع غزة.

-شهيد وعدد من الإصابات في استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين شرقي مخيم البريج بقذيفة مدفعية.

- قوات الاحتلال تواصل تدمير منازل المواطنين في قرية المغراقة جنوب مدينة غزة.