202 يوم من الحرب على غزة.. شهداء بالعشرات وغارات ليلية على رفح

العالم- فلسطين
وارتكب كيان الاحتلال 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 79 شهيد و 86 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي الى 34262شهيد و 77229 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.
فيما يلي أهم تطورات اليوم المائتين والثاني من عملية طوفان الأقصى:
-الاحتلال هاجم قريتي "مارون الراس" و"حولا" بجنوب لبنان عدة مرات .
-طائرات الاحتلال قصفت رفح خمس مرات خلال ساعات الليل مخلفة عدد من الشهداء والجرحى.
-الاحتلال استهدف منزل لعائلة الجمل بحي الجنينة شرقي رفح ما ادى لاستشهاد خمسة نازحين من عائلة نبهان واصابة اعداد اخرى.
- قصف منزل لعائلة حسنين في مخيم يبنا جنوبي رفح ادى إلى استشهاد اثنين من المواطنين واصابة اعداد أخرى.
-طائرات الاحتلال استهدفت اراض زراعية في شارع صدام في خربة العدس شمالي رفح ومنزل لعائلة أبو عرار في منطقة مصبح شمالي رفح و أرض في مخيم الشابورة وسط المدينة ونقل عدد من المُصابين.
- الاحتلال استهدف منطقة الفخاري جنوب شرق خانيونس فيما استشهد مواطن في قصف على منطقة المواصي غرب خان يونس.
- شهيد وجرحى في غارة إسرائيلية قرب الجامعة الإسلامية شرقي مدينة خان يونس
غزة والشمال
-غارة إسرائيلية على مخيم الشاطيء غرب غزة تودي إلى استشهاد المواطنة آمنة حميد وطفليها.
-المدفعية الإسرائيلية قصفت احياءً الشيخ عجلين وتل الهوآ والزيتون جنوب مدينة غزة.
- طائرات الاحتلال دمرت منزلاً في محيط المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.
وسط القطاع
-شهيدة جراء سقوط قذيفة مدفعية غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
-طائرة استطلاع إسرائيلية استهدفت محيط مسجد البلد القديم وسط دير البلح وسط قطاع غزة.
-شهيد وعدد من الإصابات في استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين شرقي مخيم البريج بقذيفة مدفعية.
- قوات الاحتلال تواصل تدمير منازل المواطنين في قرية المغراقة جنوب مدينة غزة.