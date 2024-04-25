حزب الله يؤلم الاحتلال بـ1637 عملية

العالم – إنقلاب الصورة

منذ 8 أكتوبر 2023 حزب الله أعلن بداية عملياته العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي تضامنا ونصرة لغزة ومقاومتها.

ومنذ أكثر من 200 يوم إلى الآن فرض حزاما ناريا على كل مناطق الشمال في فلسطين المحتلة، واستهدف مواقع عدة للاحتلال الإسرائيلي، ووصل معدل العمليات إلى أكثر من 1637 عملية.. بمعدل يومي للعمليات في اليوم الواحد ثمانية عمليات.. واستطاع حزب الله أن يحقق فيها الكثير من الأهداف والإصابات.

200 يوم من عمليات طوفان الأقصى.. والمقاومة الإسلامية في لبنان نفذت 1637 عملية، توزعت على 1404 استهدافات لمواقع قوات الاحتلال في الأراضي المحتلة.. وكان منها 51 استهدافا جويا و 182 استهدافا لمستوطنات العدو طبعا.

مثل هذه الأرقام للعمليات العسكرية اليومية شكلت قلقا كبيرا عند الصهاينة، وتركت مناطق واسعة خالية من كل المستوطنين.. الأهم في هذا الأمر أن حزب الله أيضا وسع من نطاق عملياتة العسكرية على المستوى الجغرافي ووصل إلى حدود عكا.

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