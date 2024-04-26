إيران أحد أهم الأقطاب في فصل النظائر المستقرة في العالم

العالم _ إيران

وقال علي نوروزي، نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والمدير التنفيذي لشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في المؤتمر الوطني الثاني حول التحول الرقمي والأنظمة الذكية: الذكاء الاصطناعي في مجال محطات الطاقة النووية مفيد جداً ومن تطبيقاته في مجال الوقود؛ عندما يتم وضع الوقود في محطة توليد الكهرباء، هناك حاجة إلى العديد من المعادلات لهذا المفاعل، وأحيانا يستغرق الأمر سنوات للحصول على مخطط الوقود لمفاعل ذري.

واعتبر تحسين أمن الانظمة أحد مزايا استخدام الذكاء الاصطناعي وأوضح: أمن الأنظمة في محطات الطاقة والصناعات النووية هو أحد الأشياء الأخرى التي يساعد الذكاء الاصطناعي على تحسينها.

هذه الانظمة يتضاءل اداؤها وتكون بحاجة الى تغيير لذا يجب إخراجها من الدائرة، وفي الأنظمة النووية تكون هذه الحساسية عالية، ويمكن أن يكون الذكاء الاصطناعي هو الحل هنا وهو انه ما هو النظام الذي يجب تغييره ومتى؟.

وقال نوروزي: إن عملية التخصيب هي عملية طويلة ومعقدة وتستغرق الكثير من الوقت؛ وسيتم استخدام الذكاء الاصطناعي في هذه العملية وأنماط التحسين وحل معادلات التخصيب المعقدة.

وفي إشارة إلى أن إيران أصبحت أحد أقطاب فصل النظائر، قال نائب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: اليورانيوم الموجود في بلادنا هو نوع محدد من اليورانيوم. علينا أن نرفع مستوى العلم ونتجه نحو فصل النظائر.

واوضح قائلا: يحتاج إنتاج النظائر إلى تكنولوجيا عالية، لكن الخبراء والعلماء الإيرانيين اكتسبوا القدرة وعلم فصل النظائر بالإضافة إلى تخصيب اليورانيوم.

وأضاف: تستخدم النظائر المستقرة في تشخيص وعلاج الأمراض، ولها تطبيقات واسعة في العلوم الصيدلانية باعتبارها المادة الرئيسية أو المادة الخام لإنتاج المستحضرات الصيدلانية المشعة المختلفة. ويستخدم هنا الذكاء الاصطناعي، مما جعل إيران أحد الأقطاب الرائدة في فصل النظائر المستقرة.