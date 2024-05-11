منظمات ببريطانيا تستعد لإقامة أكبر تظاهرة بذكرى النكبة

العالم – خاص بالعالم

تشهد بريطانيا اليوم موجة من التظاهرات الحاشدة تنديدًا بالعنف الذي يشهده الوضع في غزة، حيث يندد المتظاهرون بالتصعيد الإسرائيلي ويطالبون بوقف إطلاق النار فورًا.

ورغم تشديد الحكومة على للتظاهر، فإن إصرار الشعب على التظاهر يظل قويًا.

وتصدح الهتافات الموحدة في شوارع بريطانيا، حيث يعبر المتظاهرون عن رفضهم للإبادة والتدخل الخارجي، مطالبين بالحرية للفلسطينيين الذين يسعون إلى بناء مستقبلٍ آمن ومزدهر.

وتشهد مسيرات اليوم تجمعًا كبيرًا أمام السفارة الإسرائيلية، حيث يرفع المتظاهرون شعارات تنادي بوقف الإبادة والتصعيد العسكري.

وفي ذات السياق، يجمع البريطانيون والمنظمات المدافعة عن فلسطين لإقامة أكبر مظاهرة في ذكرى النكبة، معبرين عن أملهم في أن تكون هذه السنة هي الأخيرة التي يحيون فيها هذه الذكرى الأليمة.

التفاصيل في الفيديو المرفق