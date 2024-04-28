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لقاء مهم بين قيادات حماس والجهاد والجبهة الشعبية

لقاء مهم بين قيادات حماس والجهاد والجبهة الشعبية
الأحد ٢٨ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٤:٢١ بتوقيت غرينتش

أعلنت حركة حماس في تصريح صحفي، أنّ قيادات حركة حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية عقدت لقاء مهمّاً، في ظل التطورات الميدانية والسياسية المتسارعة في القضية الفلسطينية والحرب العدوانية على قطاع غزة.

العالم - فلسطين

وأضافت الحركة أنّ اللقاء ضمّ رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ونائب الأمين العام للجبهة الشعبية جميل مزهر، ونائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، إضافة إلى عدد من قادة القوى الثلاثة.

وأوضحت أنّ المجتمعين أشادوا بالصمود الأسطوري والإرادة الصلبة وعزيمة الشعب الفلسطيني التي أثبتت للعالم أنها لا تقهر ولا تنكسر ولا تستكين أبداً، رغم ما يلاقونه من حرب إبادة يقوم بها العدو المجرم.

كما بحث المجتمعون الجهود المبذولة لوقف العدوان وتحقيق الانسحاب الفوري الكامل والشامل، وإطلاق سراح الأسرى الأبطال، والسُّبل الكفيلة للتخفيف من معاناة شعبنا، وتعزيز صمود الجبهة الداخلية أمام غطرسة الاحتلال وعنصريته، وفقاً لبيان الحركة.

وأشارت الحركة إلى أنّ الحضور شدّدوا على ضرورة تطوير العمل الوطني والميداني لإجهاض مخططات الاحتلال وتحقيق أهداف شعب فلسطين وتطلعاته بالحرية والاستقلال والعودة.

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