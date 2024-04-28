المجازر الصهيونية تتواصل في غزة لليوم 205 + فيديو

العالم - الإحتلال

وأعلن مصدر عسكري محلي إصابة 12 شخصا بجروح، اليوم الأحد، نتيجة غارة جوية وحشية شنها الإحتلال الصهيوني على بلدة صربين جنوب لبنان.

وقال المصدر، إن "الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفت منزلا في بلدة صربين جنوب لبنان بالصواريخ الموجهة".

وأشار المصدر إلى أن القصف أسفر عن إصابة عشرة لبنانيين... ومواطنين سوريين".

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، عن ارتفاع عدد جرحى الغارة الإسرائيلية على بلدة صربين إلى 14 إصابة.

وقد توزعت حالة الإصابات على الشكل التالي: 2 بليغة، 6 متوسطة و6 طفيفة.

بدوره، أعلن حزب الله اللبناني، اليوم، عن استهداف شمال الكيان الصهيوني بعدة مسيرات انقضاضية وصواريخ موجهة.

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وقال حزب الله في بيان له، " قصف مجاهدو ‌‏المقاومة الإسلامية مستوطنة ميرون والمستوطنات المحيطة بها ‏بعشرات صواريخ الكاتيوشا".

وأضاف أن الحزب شن هجوما في القطاع الشرقي "بالمسيرات الانقضاضية ‏والصواريخ الموجهة على مقر القيادة العسكرية في مستوطنة المنارة وتموضع قوات الكتيبة 51 ‏التابع للواء غولاني وإصابته بشكل مباشر، كردٍ على ‏اعتداءات العدو على القرى الصامدة والمنازل المدنيّة وخصوصًا بلدتي كفركلا وكفرشوبا".

ويتبادل "حزب الله" الضربات الجوية مع كيان الإحتلال منذ أكتوبر 2023، مع تدهور الوضع في المنطقة بشكل كبير بعد إعلان الكيان عن عملية عسكرية ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، باقتحام قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال قوامها 20 آلية البلدة، وجابت شوارعها وعدد من احيائها وتمركزت في منطقتها الغربية، في الوقت الذي نشرت دورياتها في سهل علار عند مدخل البلدة.

وأضافت ان قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين من بينها منزل الشهيد جميل جعار، واجرت عملية تفتيش واسعة داخلها واخضعت سكانها للاستجواب دون ان يبلغ عن اعتقالات.

وشنت طائرات الاحتلال تشن غارة على بلدة الزوايدة وسط القطاع.

وقصفت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي محيط منطقة قليبو شمال غزة، كما قصفت حي الزيتون جنوب شرقي القطاع.

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي المناطق الشمالية لقطاع غزة.

وخلّفت الحرب الإسرائيلية حتى اليوم، 34 ألفا و388 شهيدا، و 77 ألفا و437 إصابة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، وفق آخر المعطيات التي نشرتها وزارة الصحة الفلسطينية أمس السبت.