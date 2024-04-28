قوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات في الضفة الغربية

العالم - فلسطين

وقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاحد، بلدة علار شمال طولكرم.

وأفادت مصادر محلية، باقتحام قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال قوامها 20 آلية البلدة، وجابت شوارعها وعدد من احيائها وتمركزت في منطقتها الغربية، في الوقت الذي نشرت دورياتها في سهل علار عند مدخل البلدة.

وأضافت ان قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين من بينها منزل الشهيد جميل جعار، واجرت عملية تفتيش واسعة داخلها واخضعت سكانها للاستجواب دون ان يبلغ عن اعتقالات.

كما واندلعت ايضا فجر اليوم الأحد، مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الاسرائيلي في قرية بيت سيرا غرب رام الله.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المركبات العسكرية اقتحمت القرية، ودارت مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام دون أن يبلغ عن وقوع أي إصابات.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عددا من القرى غرب جنين، بالتزامن مع تواصل اقتحامها لقرية جلبون شمال شرق المحافظة.

وأفادت مصادر محلية لوكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرى رمانة، الطيبة، عانين، وزبوبا، وشنت حملة تفتيش وسيرت آلياتها العسكرية، فيما شنت حملة تمشيط وتفتيش واسعة وسط إطلاق القنابل الضوئية دون أن يبلغ عن اعتقالات.

في سياق متصل، واصلت قوات الاحتلال اقتحامها لقرية جلبون لليوم السابع على التوالي.

وشهدت قرية بيت سيرا غرب رام الله مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال الاسرائيلي.

وأفادت مصادر محلية، بأن عددا من المركبات العسكرية اقتحمت القرية، ودارت مواجهات أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام دون أن يبلغ عن وقوع أي إصابات.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، شابا من بلدة حزما شمال شرق القدس.

وأفادت مصادر محلية بالبلدة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب رمضان يسري خطيب (22 عاما) من منزله في البلدة، كما داهمت عددا من المنازل وفتشتها.