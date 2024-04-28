منتدى اقتصادي في الرياض وفلسطين موضوع للنقاش! .. ماالخبر؟

العالم - فلسطين

ومن المقرر، أن يلتقي عباس على هامش مشاركته في الاجتماع، عددا من رؤساء وقادة الدول وصانعي السياسات المدعوين من مختلف دول العالم.

وسيكون وزير الخارجية الأمريكي ضمن عدد من القادة العالميين المتوقع حضورهم منتدى اقتصادي عالمي تستضيفه السعودية بدءا من الأحد، ويتوقع أنّ يركز بقوة على الحرب الدامية المستمرة في غزة منذ قرابة سبعة أشهر.



وقال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغ بريندي، في مؤتمر صحفي السبت في الرياض، إن بلينكن "سيأتي مباشرة من زيارته في الصين وفي طريقه إلى [إسرائيل]".



ومن بين المشاركين أيضا وزراء خارجية فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ورؤساء وزراء قطر والأردن ومصر والعراق، وفقًا لبيان صحافي صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي.



وأفاد بريندي يوم السبت بأنّ 12 رئيس دولة وحكومة يشاركون في المؤتمر الذي سيضم أكثر من ألف مشارك.



وقال: "هناك زخم جديد الآن في المحادثات بشأن الرهائن، وأيضا من أجل (...) مخرج محتمل من المأزق الذي نواجهه في غزة"، من دون أنّ يذكر مزيدا من التفاصيل.



على جانب آخر، كشفت قناة "كان" الرسمية الإسرائيلية، أن الطائرة التي كانت تقل وفد "الموساد" إلى مباحثات القاهرة والدوحة من أجل وقف إطلاق النار في غزة، هبطت يوم أمس في العاصمة السعودية الرياض.



ونقلت "كان" عن مراسلها العسكري إيتاي بلومنتال، قوله إن الطائرة الإسرائيلية التي هبطت في الرياض أقلت وفدي الموساد إلى القاهرة والدوحة خلال الأسابيع الماضية.



وأشار إلى أن هذا التطور يأتي قبل يوم من زيارة بلينكن إلى الرياض، حيث من المتوقع أن يجري مباحثات حول العدوان على غزة، وتطبيع السعودية مع الاحتلال الإسرائيلي.

هذا ويعقد الاجتماع الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة الرياض، خلال الفترة ما بين 28 - 29 نيسان/ أبريل الجاري، ويتناول عددا من الموضوعات والقضايا الدولية ذات الاهتمام لمناقشة النهوض بالتعاون العالمي والوصول إلى النمو الاقتصادي المستدام.