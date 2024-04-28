10 ألاف اسرائيلي يتظاهرون امام مبنی وزارة الحرب

العالم - مراسلون

مجدداً خرج المتظاهرون الاسرائيليون للشوارع والميادين مطالبين بصفقة تبادل للأفراج عن الاسرى والمحتجزين الاسرائيلين بقطاع غزة و بوقف الحرب لان الضغط العسكري على حماس فشل وحان الان دفع الثمن مهما كان المقابل من أجل الوصول الى صفقة تعيد الجميع الى بيوتهم.

وقال الکاتب والمحلل السياسي فضل طهبوب لقناة العالم:"المتظاهرون يتظاهرون ضد نتنياهو في کل مکان، فعدم الثقة بنتنياهو کانت موجودة من قبل الحرب وازداد الوضع ضده ما بعد الحرب".

وتعقيبا على نشر القسام شريط فيديو خاص بأحد المحتجزين الاسرائيلين بغزة ومطالبته بوقف الحرب وأبرام صفقة تبادل عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة على "إسرائيل" أن تختار إما رفح أو الصفقة وان الذهاب الى رفح تضحية كبيرة.

وقال الخبير في الشؤون الاسرائيلية فراس ياغي:"واضح ان لدی نتنياهو سياسة الاستمرار في الحرب بلا نهاية دون النظر بعين الاعتبار مصير الاسری والمحتجزين".

وقام المتظاهرون بتل ابيب والقدس المحتلة بمحاصرة مقر وزارة الحرب ومنزل رئيس الحكومة أضافة لأغلاق شوارع رئيسية فيما قامت الشرطة بالاعتداء عليهم واعتقال عدد منهم.

بات واضحاً للمتظاهرين بأن العائق الوحيد لابرام اي صفقة تبادل لاطلاق سراح المحتجزين والاسری هو بنيامين نتنياهو لذلک يصرون علی البقاء في الميادين والمطلب الذي اصبح أکثر وضوحاً اقالة بنيامين نتنياهو ومحاسبته.