وزير الخارجية البحريني يصل دمشق بزيارة أولى من أكثر من عقد

العالم - البحرين

ووفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عبر منصة "إكس"، التقى الزياني بوزير الخارجية السوري فيصل المقداد، وذلك في مبنى وزارة الخارجية بالعاصمة دمشق، ، ولم تتطرق إلى تفاصيل الاجتماع، إلا أن التوقعات تشير إلى أن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية، والتحضيرات لقمة المنامة المقبلة، وهي ملفات تتصدر جولة الوزير البحريني.

وتأتي الزيارة عقب مرور نحو شهر من إرسال البحرين، دعوة للرئيس السوري بشار الأسد لحضور الدورة الثالثة والثلاثين للقمة العربية في المنامة، حيث سلّمها له سفير البحرين لدى سوريا، وحيد مبارك سيار، في 26 مارس الفائت.

والخميس الماضي، زار الزياني كلا من الكويت وقطر حيث بحث مع نظيريه في البلدين العلاقات المشتركة، وتطورات حرب غزة، والتحضيرات الجارية لعقد القمة العربية في المنامة، وذلك عقب مباحثات مماثلة أجراها خلال زيارته لكل من الإمارات وسلطنة عمان، يوم الأربعاء الفائت.

وبدأ الوزير البحريني جولته العربية، الثلاثاء الماضي، من العاصمة السعودية الرياض، حيث بحث مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، إلى جانب الملفات السابقة، الموضوعات والقضايا المقرر إدراجها على جدول أعمال القمة المقبلة.

يشار إلى أن المنامة تستعد لاستضافة القمة العربية الـ 33 في 16 مايو المقبل، مؤكدة حرصها على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للوفود المشاركة لإنجاح القمة لكي تكون علامة فارقة بمخرجاتها في تعزيز أسس العمل العربي المشترك، وتحقيق آمال وطموحات الأمة العربية وشعوبها.