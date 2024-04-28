رئيسي يهنئ بفوز المنتخب الإيراني ببطولة آسيا في كرة الصالات

العالم – إيران

وهنأ الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، في رسالة، المنتخب الوطني الإيراني لكرة الصالات بفوزه بكأس أمم آسيا.

وقال الرئيس الايراني: إن الانتصار العظيم والفخور الذي حققه فريق بلادنا الوطني لكرة الصالات والفوز بلقب كأس الأمم الآسيوية 2024 في تايلاند ورفع علم الجمهورية الإسلامية الإيرانية جلب الفخر والفرح لجميع الإيرانيين ومحبي الرياضة.

وأضاف: بكل سرور، أهنئ الأمة الإيرانية العظيمة على هذا التألق، الذي يعد علامة أخرى على قدرات شبابنا في هذا البلد، وأتمنى أن يستمر هذا الفوز الذي تحقق في ظل الثقة بالله عز وجل والجهود المستمرة للرياضيين الأعزاء.

وخلص رئيسي إلى القول: أتمنى الصحة الجيدة لجميع الرياضيين الأعزاء في البلاد، وأدعو لهم بالتوفيق المستمر، الذين هم مصدر فخر للشعب الإيراني العزيز.