معرض 'ايران إكسبو 2024'.. الأهداف والفرص

العالم - من طهران

وفي هذا السياق استضافت قناة العالم مساعد وزير الصناعة والتجارة الايراني ورئيس منظمة تنمية التجارة، مهدي ضيغمي، ضمن برنامج "من طهران" الذي يبث على شاشتها، حيث تناولت الحلقة تفاصيل هذا المعرض وطبيعة عمله.

وقال ضيغمي: هذا هو المعرض السادس لإنجازات التصدير للجمهورية الإسلامية في ايران اي معرض اكسبو، مع التعريف الجديد في الحكومة الـ13.

وأضاف: لدينا معارض تخصصية كثيرة ولكن هذا المعرض هو مخصص لعمليات التصدير وتجميع الشركات التي تستطيع ان تصدر سواء في مجال قطع البتروكيميات او المساكن او الحديد والصلب أو المواد الغذائية او الشركات المعرفية.

وتابع ضيغمي: الشركات الايرانية التي لديها انجازات في مجال التصدير تتواجد في هذا المعرض وتعرض منتجاتها، والتجار الاجانب يزورون المعرض للاستفادة من الخبراء ومشاهدة الضائع والخدمات الفنية والتقنية والهندسية.

واضاف: في هذا المعرض وجهنا الدعوة لأكثر من 100 دولة ليحضر تجارهم المعرض، وقد حضر عدد كبير من التجار وكذلك مسؤولون ووزراء ومساعدي رؤساء جمهورية.

تابع الحلقة الكاملة في الفيديو المرفق..