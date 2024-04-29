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سيناتور أمريكي يرد على مزاعم نتنياهو حول مظاهرات جامعات أمريكا

سيناتور أمريكي يرد على مزاعم نتنياهو حول مظاهرات جامعات أمريكا
الإثنين ٢٩ أبريل ٢٠٢٤ - ٠٧:١٢ بتوقيت غرينتش

رد السيناتور عن ولاية فيرمونت، بيرني ساندرز، على ادعاء رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو بأن الاحتجاجات في حرم الجامعات الأمريكية مدفوعة بـ"معاداة السامية"، وقال إنه "من المهم محاسبة الحكومة الإسرائيلية على أفعالها في غزة".

العالم-الاميركيتان

وفي قال ساندرز لـ شبكة CNN، إن "الغالبية العظمى من الشعب الأمريكي تشعر بالاشمئزاز من آلة حرب نتنياهو في غزة، ولا تريد إرسال المزيد من المساعدات إلى إسرائيل".

وقال ساندرز إن "الدمار الإسرائيلي واسع النطاق للمنازل والبنية التحتية في غزة، وعدد القتلى أكثر من 30 ألف شخص، وفقا لوزارة الصحة في القطاع، هو السبب الذي يجعل الناس يريدون محاسبة الحكومة الإسرائيلية".

وأضاف ساندرز: "عندما توجه هذه الاتهامات، فهذا ليس معاداة للسامية، بل هو واقع".

و أكد مرة أخرى، "علينا أن ننتبه إلى الكارثة الإنسانية وغير المسبوقة التي تحدث في غزة الآن".

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