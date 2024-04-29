سيناتور أمريكي يرد على مزاعم نتنياهو حول مظاهرات جامعات أمريكا

العالم-الاميركيتان

وفي قال ساندرز لـ شبكة CNN، إن "الغالبية العظمى من الشعب الأمريكي تشعر بالاشمئزاز من آلة حرب نتنياهو في غزة، ولا تريد إرسال المزيد من المساعدات إلى إسرائيل".

وقال ساندرز إن "الدمار الإسرائيلي واسع النطاق للمنازل والبنية التحتية في غزة، وعدد القتلى أكثر من 30 ألف شخص، وفقا لوزارة الصحة في القطاع، هو السبب الذي يجعل الناس يريدون محاسبة الحكومة الإسرائيلية".

وأضاف ساندرز: "عندما توجه هذه الاتهامات، فهذا ليس معاداة للسامية، بل هو واقع".

و أكد مرة أخرى، "علينا أن ننتبه إلى الكارثة الإنسانية وغير المسبوقة التي تحدث في غزة الآن".