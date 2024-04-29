إصابة مباشرة لمبنى يتموضع به جنود الاحتلال في مستعمرة دوفيف

العالم - لبنان



وجاء في ملخص نشرته المقاومة الاسلامية لعملياتها التي نفذتها ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الاثنين 29 أبريل 2024، وفقا للتالي:

- القطاع الشرقي (جنوبي لبنان): "

1- الساعة 14:15: استهداف تجمع ‏لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف ‏المدفعية، وإصابته إصابة مباشرة.‏

2- الساعة 18:10: استهداف مبان يتموضع بها ‏جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة المطلة وإصابتها إصابة مباشرة، كرد على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية وآخرها في بلدتي الخيام ‏وشبعا.

- القطاع الغربي (جنوبي لبنان):

1- الساعة 17:05: تنفيذ هجوم ناري مركز ‏على قاعدة خربة ماعر ومرابض مدفعيتها وانتشار جنود العدو وآلياته في محيطها بالأسلحة ‏الصاروخية وقذائف المدفعية على أنواعها".‏

وفي وقت لاحق من ليل الاثنين، قالت المقاومة الاسلامية في لبنان في بيانين إضافيين إنه "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‌‏اعتداءات العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية":

- "استهدف ‏مجاهدو ‌‌‏المقاومة الإسلامية مساء يوم الاثنين مبنى يتموضع فيه جنود العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة دوفيف بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة".‏

‏- "استهدف ‏مجاهدو ‌‌‏المقاومة الإسلامية مساء يوم الاثنين مبنى يتموضع به جنود العدو الإسرائيلي في ‏مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة".‏

هذا وتأتي عمليات المقاومة الاسلامية في لبنان دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة ‌‌‏والشريفة

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